العراق يعرب عن دعمه للوحدة الترابية للمملكة

2022-05-13 / 14:12
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هبة بريس

أعرب العراق، اليوم الجمعة بالرباط، عن دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي.

وذكر بيان مشترك، صدر عقب لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير خارجية جمهورية العراق، السيد فؤاد حسين، أنه “بشأن قضية الصحراء، يدعم العراق الوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي”.

ويقوم وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة للمغرب، شارك خلالها في أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، المنعقد بمراكش يوم 11 ماي الجاري.

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