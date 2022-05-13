قوات الاحتلال تعتدي على موكب جنازة شيرين وتنزع العلم الفلسطيني عن جثمانها

هبة بريس - وكالات

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة إخراج جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة من المستشفى الفرنسي وقمعت مسيرة التشييع وضربت المشيعين.

وحسب مانقلته قناة الجزيرة، فقد اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي السيارة التي تنقل جثمان شيرين ونزعت العلم الفلسطيني عن الجثمان.

وفي وقت سابق، أخضع الاحتلال الإسرائيلي بعض جنوده للتحقيق حول اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية إن تحقيقا للجيش كشف أن شيرين أبو عاقلة قتلت بإطلاق نار من داخل سيارة جيب.

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