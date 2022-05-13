وفاة رئيس الإمارات.. إعلان الحداد 40 يوما وتعطيل العمل 3 أيام
هبة بريس - وكالات
توفي، اليوم الجمعة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم.
كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.
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إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعل مثواه الجنة والحقه بالصالحين، الأمة العربية والإسلامية تفقد اليوم أحد اعمدتها الراجحين عقلا وتخطيطا واستراتيجية الدي استلهم من الشيخ زايد رحمه الله حكمته وانسانيته وحبه الكبير للمساكين وتمسكه بمبادىء وحدة الشعوب وتماسكها، رحم الله الفقيد وعزاءنا لاخوته وأهله ولكافة الشعب الإماراتي الشقيق.