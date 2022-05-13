بعد إعادة الانتخابات.. الاستقلال يفوز من جديد بمقعد برلماني في خنفيرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استعاد حزب الاستقلال مقعده الانتخابي الذي جردته منه المحكمة الدستورية و ذلك بعد أن رجحت نتائج الانتخابات الجزئية التي أجريت أمس بخنيفرة كفة مرشح حزب الميزان.

و تمكن صالح أوغبال ممثل حزب الاستقلال من استعادة مقعده الانتخابي في الانتخابات المعادة بإقليم خنيفرة و ذلك بفارق كبير من الأصوات عن منافسيه تعدى العشرة آلاف صوت.

و كانت المحكمة الدستورية قد تلقت طعنا في أهلية أحد أعضاء لائحة حزب الاستقلال خلال الانتخابات التشريعية الماضية بحجة انتسابه لحزبين سياسيين في آن واحد، و هو ما قضت بشأنه بتجريد النائب الاستقلالي الناجح من مقعده مع إقرار إعادة الانتخابات و التي رجحت كفة ذات النائب من جديد.

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