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وفاة شخص كان في ضيافة أمن المهدية

2022-05-13 / 10:56
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هبة بريس

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية بمدينة القنيطرة أن شخصا كان موضوعا رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي في قضية جنحية، قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 11 ماي الجاري، خلال عملية نقله للمستشفى المحلي بنفس المدينة على متن سيارة للإسعاف.

وكانت الشرطة القضائية المكلفة بالبحث قد احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة في إطار بحث قضائي، وذلك قبل أن يعتريه عارض صحي استدعى نقله للمستشفى حيث وافته المنية.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن إجراءات التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت مصالح الشرطة بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.

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