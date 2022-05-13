نجوم مغاربة يحتفون مع الجالية المقيمة بالخارج بميلاد الأمير مولاي الحسن

2022-05-13 / 11:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

على غرار عدد من الجاليات المغربية بمدن عدة، احتفى مغاربة ستراسبورغ بذكرى ميلاد الأمير مولاي الحسن من خلال حفل فني نشطه ثلة من نجوم الفن المغربي.

الحفل الذي أقيم بستراسبورغ الفرنسية و حضره إدريس قيسي القنصل العام للمملكة، شهد حضور عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا.

و قام بإحياء فقرات الحفل ثلة من نجوم الفن المغربي، و منهم موس ماهر والفنان الشعبي سعيد الصنهاجي و الشاب يونس والفنانة شيماء صدقي وطه، بالإضافة إلى الكوميديين، كمبوش وسيف الدين.

و تألقت خلال هذا الحدث عارضة الأزياء و الممثلة فاطمة الزهراء رمان بتقديمها لفقرات الحفل إلى جانب الممثل عمر عزوزي، حيث حرصت فاطمة الزهراء رمان على الظهور بإطلالة مغربية متميزة من خلال ارتدائها القفطان المغربي.

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