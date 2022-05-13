خلايا الأمن الرياضي تؤمن رحلة أكادير و ترافق جمهوري الرباط و تطوان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعزيزات أمنية مكثفة سيشهدها لقاء نهائي كأس العرش المرتقب يوم غد السبت بملعب أدرار الكبير بمدينة أكادير ، و هي المواجهة التي ستجمع بين ناديي الجيش الملكي و المغرب التطواني.

و لإنجاح هذا العرس الرياضي، جندت مصالح الأمن بالمدينة المستقبلة للنهائي و كذا بالمدن المتنافسة فرقها للظفر باللقب الفضي فضلا على المدن التي ستمر منها الجماهير كافة عناصرها و إمكانياتها لتمر المباراة في أحس الظروف.

و تقرر أن تتكلف خلايا الأمن الرياضي لمدينتي تطوان و الرباط بمرافقة و تأطير آلاف الجماهير الراغبة في السفر لأكادير لتشجيع فرقها، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة في الساعات الماضية للتنسيق مع جمعيات المشجعين و فصائل المناصرين.

و ستشرف خلية الأمن الرياضي بتطوان على مرافقة جماهير الفريق نحو أكادير بتنسيق مع فصيلي “سيمبري بالوما” و “لوس ماتادوريس” و جمعيات أنصار المغرب الرياضي التطواني، و التي ستسافر لأكادير في شكل مجموعات منظمة و مؤطرة.

في الجهة المقابلة، سترافق الخلية الرياضية بولاية أمن الرباط الجماهير العسكرية، سواءا المؤطرة من خلال جمعيات الأنصار أو من خلال “إلترا عسكري” و” بلاك أرمي”، الإلترات التي قررت بدورها السفر بشكل جماعي نحو أكادير وفق ما أكده البلاغ الأخير للكورفاتشي.

كما تم التنسيق مع سلطات الأمن و الدرك الممثلة لمختلف المدن التي تتواجد بمسار الرحلة نحو أكادير و ذلك لتفادي أي احتكاكات بين الجماهير حتى يمر العرس الكروي الذي ستقوده لأول مرة الحكمة بشرى كربوبي في أحسن الظروف.

*الصورة من الأرشيف

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