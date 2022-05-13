خلايا الأمن الرياضي تؤمن رحلة أكادير و ترافق جمهوري الرباط و تطوان

2022-05-13 / 11:43
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعزيزات أمنية مكثفة سيشهدها لقاء نهائي كأس العرش المرتقب يوم غد السبت بملعب أدرار الكبير بمدينة أكادير ، و هي المواجهة التي ستجمع بين ناديي الجيش الملكي و المغرب التطواني.

و لإنجاح هذا العرس الرياضي، جندت مصالح الأمن بالمدينة المستقبلة للنهائي و كذا بالمدن المتنافسة فرقها للظفر باللقب الفضي فضلا على المدن التي ستمر منها الجماهير كافة عناصرها و إمكانياتها لتمر المباراة في أحس الظروف.

و تقرر أن تتكلف خلايا الأمن الرياضي لمدينتي تطوان و الرباط بمرافقة و تأطير آلاف الجماهير الراغبة في السفر لأكادير لتشجيع فرقها، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة في الساعات الماضية للتنسيق مع جمعيات المشجعين و فصائل المناصرين.

و ستشرف خلية الأمن الرياضي بتطوان على مرافقة جماهير الفريق نحو أكادير بتنسيق مع فصيلي “سيمبري بالوما” و “لوس ماتادوريس” و جمعيات أنصار المغرب الرياضي التطواني، و التي ستسافر لأكادير في شكل مجموعات منظمة و مؤطرة.

في الجهة المقابلة، سترافق الخلية الرياضية بولاية أمن الرباط الجماهير العسكرية، سواءا المؤطرة من خلال جمعيات الأنصار أو من خلال “إلترا عسكري” و” بلاك أرمي”، الإلترات التي قررت بدورها السفر بشكل جماعي نحو أكادير وفق ما أكده البلاغ الأخير للكورفاتشي.

كما تم التنسيق مع سلطات الأمن و الدرك الممثلة لمختلف المدن التي تتواجد بمسار الرحلة نحو أكادير و ذلك لتفادي أي احتكاكات بين الجماهير حتى يمر العرس الكروي الذي ستقوده لأول مرة الحكمة بشرى كربوبي في أحسن الظروف.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الكاف” يرد على طلب مصر لاستضافة نهائي دوري الأبطال

“الكاف” يرد على طلب مصر لاستضافة نهائي دوري الأبطال

2022-05-13 / 09:36
Photo of لأول مرة في تاريخ المغرب.. الجامعة تختار حكمتان لقيادة نهائي كأس العرش

لأول مرة في تاريخ المغرب.. الجامعة تختار حكمتان لقيادة…

2022-05-12 / 14:36
Photo of الجامعة تنزل عقوبات ثقيلة على عدد من أندية و لاعبي البطولة الاحترافية

الجامعة تنزل عقوبات ثقيلة على عدد من أندية و…

2022-05-12 / 11:07
Photo of رسميا.. المغربي مزراوي ينضم لبايرن ميونيخ

رسميا.. المغربي مزراوي ينضم لبايرن ميونيخ

2022-05-12 / 09:47
Photo of بكاء “اللماليم” و نباح الدراجي.. الديمقراطية من منحت المغرب تنظيم نهائي العصبة

بكاء “اللماليم” و نباح الدراجي.. الديمقراطية من منحت المغرب…

2022-05-11 / 17:34
Photo of الكاف: إقامة نهائي كأس الكونفدرالية يوم 20 ماي بنيجيريا

الكاف: إقامة نهائي كأس الكونفدرالية يوم 20 ماي بنيجيريا

2022-05-11 / 10:33
Photo of الفيفا تختار المغرب لتكوين 35 حكمة بالبطولة الاحترافية الأولى

الفيفا تختار المغرب لتكوين 35 حكمة بالبطولة الاحترافية الأولى

2022-05-10 / 11:47
Photo of عاجل : المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية ماي

عاجل : المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية…

2022-05-09 / 20:32
Photo of القضاء يدخل على الخط في “فضيحة 22 مليار” لمركب محمد الخامس بالبيضاء

القضاء يدخل على الخط في “فضيحة 22 مليار” لمركب…

2022-05-09 / 14:33
Photo of بعد تعيينه من طرف الجامعة.. السنغالي سيلا يحدث تغييرات كبيرة بالمنتخب الشاطئي

بعد تعيينه من طرف الجامعة.. السنغالي سيلا يحدث تغييرات…

2022-05-09 / 11:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق