بعد إعلانها عن أول حالة.. كوريا الشمالية تسجل 18 ألف إصابة بكورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 ألف إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب نقلا عن وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، سجلت البلاد 18 ألف إصابة بعد يوم واحد من إعلانها أول إصابة بالفيروس.

والخميس، أكّدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في “حالة طوارئ وطنية خطيرة”.

وتعهّد الزعيم كيم جونغ-أون “التغلّب” عليها من خلال تطبيق نظام حجر صحّي “طارئ إلى أقصى درجة”

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