خلاف بين تلاميذ قاصرين ينتهي بجريمة قتل بالمهدية

2022-05-13 / 09:54
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المهدية، يوم الأربعاء وزوال الخميس 12 ماي الجاري، من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 14 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.

وكان أحد المشتبه فيهما قد دخل في خلاف عرضي مع تلميذ قاصر يدرس معه بنفس المؤسسة التعليمية، حيث عرضه رفقة شريكه الثاني لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، أصيب على إثره الضحية بجروح بليغة استوجبت نقله أول الأمر إلى المستشفى المحلي، قبل أن تتم إحالته على المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط أين وافته المنية متأثرا بجروحه.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية القاصرين المشتبه فيهما وتوقيفهما، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

كما مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من توقيف شخص ثالث من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة سكر جد متقدمة، وقام بإحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بمشتملات خيمة عزاء الضحية، وذلك لأسباب يعكف البحث القضائي حاليا على تحديدها والكشف عن خلفياتها.

وقد تم الاحتفاظ بهذا الأخير، البالغ من العمر 27 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يتواصل في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات الحقيقة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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تعليق واحد

  1. لقد قلت واقول يجب على الحكومة منع حمل السلاح الابيض واتساءل لماذا يحملون هؤلاء الشباب السلاح الابيض هذا سؤال نطرحه على الحكومة ولاكن اين المسؤولون المشرذعون هل منطقى ان يحمل شاب سلاحا ابيض بدون اى مبرر سوى استعماله اذا وقع نقاش وخلاف او شجار يكفينا ما وقع من جريمة باستعمال هذا السلاح

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