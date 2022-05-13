“حراكة” أفارقة بالبيضاء يستنكرون الهجوم عليهم بعد واقعة اختطاف طفلة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ما يزال موضوع اختفاء أو اختطاف طفلة قاصر بالدار البيضاء يثير الكثير من الجدل و التساؤلات في ظل عدم العثور عليها لحدود الساعة، و ذلك بعدما اتهم مواطنون قادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء بكونهم من اختطف القاصر.
هبة بريس زارت مكان تجمع أغلب “الحراكة” المنحدرين من دول الجنوب، و حاولت تجميع معطيات الواقعة خاصة أن اختطاف الطفلة حسب الشهود تم في مكان قريب من هذا التجمع الذي يستقطب المئات من المهاجرين السريين الأفارقة.
و أوضح “الحراكة” في تصريحاتهم أنه لا يوجد أي دليل لحدود الساعة على كون اختطاف الطفلة تم على يد مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء حيث تظل المعطيات و الأخبار المتداولة متضاربة.
و أكد المستجوبون أنه في انتظار نتائج التحقيقات الأمنية ، لا يجب أن ينجر المغاربة كون أن معظم “الحراكة” بسمعة سيئة و منحرفون و يقومون بأعمال إجرامية.
و شدد المتحدثون أن سبب تواجدهم بالمغرب هو الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة باعتباره محطة عبور للضفة الأخرى لتحقيق أحلامهم و لا ينوون المكوث طويلا هنا.
و بخصوص توجيه أصابع الاتهام لهم في واقعة اختطاف الطفلة و أحداث أخرى، أجمع “الحراكة” الأفارقة أنه لا يجب التعميم، و كل شخص يتحمل مسؤولية تصرفاته، منددين بتعامل و سلوكيات بعض من المغاربة تجاههم بعد حادث الطفلة و وصفوا ردود أفعالهم ب”العنصرية”.
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