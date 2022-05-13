“الكاف” يرد على طلب مصر لاستضافة نهائي دوري الأبطال

هبة بريس

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أن نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا سيقام في مدينة الدار البيضاء، رغم احتجاج الأهلي واتحاد الكرة المصري على هذا القرار.

وجاء في بيان نشره الاتحاد الإفريقي على موقعه أمس الخميس، في رده على طلب مصر لاستضافة النهائي القاري بدلا من المغرب: “تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية، تشير إلى طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

وأضاف: “يقدر الكاف ويفهم تماما الشكاوى والمخاوف التي أثارها الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، لكنه يلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات المنضوية تحت مظلته”.

وتابع: “مع ذلك، كان الكاف ملزما بالقرار الذي اتخذته قيادة الكاف السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون من مباراة واحدة، بدلا من النهائي المعتاد ذهابا وإيابا”.

وواصل البيان: “علاوة على ذلك، فإن الكاف ملزم أيضا بقواعد الكاف والفيفا، التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد انطلاقها”.

وأردف الاتحاد القاري: “كان المغرب والسنغال البلدين الوحيدين، اللذين استوفيا معايير عرض البلد المضيف (لنهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال)، بعدما طلب الكاف من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 54، تقديم عروض لاستضافة نهائي دوري الأبطال.. ولم تقدم مصر عرضا”.

وواصل: “قدمت جنوب إفريقيا ونيجيريا وثائق تعرب عن اهتمامهما باستضافة النهائي، لكنها لم تستوف معايير البلد المضيف لتقديم العطاءات”.

وتابع البيان: “قدمت مصر عرضا لاستضافة نهائي بطولة الكونفدرالية، لكنها لم تف بمعايير البلد المضيف.. ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد ذلك نهائي دوري أبطال إفريقيا للمغرب، بعد أن سحبت السنغال عرضها”.

وختم: “كما ذكرنا سابقا، هناك مناقشات جارية حاليا داخل الكاف، للعودة إلى نظام الذهاب والإياب في النهائي لتحديد الفائز بدوري أبطال إفريقيا، بدلا من إقامة النهائي من مباراة واحدة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0