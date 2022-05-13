طقس الجمعة.. زخات مطرية بهذه المناطق وجو حار بأخرى

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، نزول قطرات مطرية متفرقة مصحوبة برعد فوق كل من الريف، والأطلس وشرق البلاد، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بالمناطق الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية و نزول أمطار جد خفيفة بالقرب من بعض السواحل، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و 15 درجة بكل من مرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 21 و 28 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد و بداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 15 و 21 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، بعض الارتفاع الطفيف بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى وكذا بالأقاليم الجنوبية.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0