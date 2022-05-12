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ملف بلانات الشينوا .. سنتين سجنا نافذة لنائبين في عهد العمدة الأسبق شباط

2022-05-12 / 23:29
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ع محياوي _ هبة بريس

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، يوم أمس الأربعاء 11 ماي الجاري، نائبين بجماعة فاس في عهد العمدة الأسبق ” حميد شباط ” بسنتين سجنا نافذة في قضية ملف “بلانات الشينوا”، وأدى الملف إلى متابعة ما يقارب 15 شخصا أمام قسم جرائم المالية.

وقضت ذات المحكمة في حق “ب _ ر” و ”ح _ ش”، وهما نائبين مكلفين بالتعمير في عهد العمدة الأسبق شباط، بسنتين سجنا نافذة، وذلك بعد حكم ابتدائي سابق قضى بإدانتهما بـ3 سنوات سجنا نافذة.

وخفضت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق جل المتابعين في هذا الملف، حيث قضت بالحبس 8 أشهر في حق 9 متابعين. وأدانت 3 آخرين بـ6 أشهر حبسا نافذة.

وكان المتابعون في الملف المذكور موضوع تحقيق أجرته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية معهم.

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تعليق واحد

  1. مثل هذه الأحكام لا تزيد الا على تشجيع الفاسدين في المضي قدما ماهي إلا ايام معدودات ههههه

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