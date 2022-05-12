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إدانة عميل لحزب الله في نيويورك بجرائم متعددة

2022-05-12 / 22:55
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دان القضاء الأميركي بولاية نيويورك، أليكسي صعب، بتلقي تدريب عسكري من حزب الله، والاحتيال في الزواج والإدلاء ببيانات كاذبة.

وتلقى أليكسي صعب، المعروف أيضا بـ “علي حسن صعب” و “أليكس صعب” و”رشيد”، تدريبا على أيدي عناصر العمليات الإرهابية الخارجية في حزب الله على استخدام الأسلحة النارية وصنع القنابل وجمع معلومات استخبارية في مدينة نيويورك وأماكن أخرى لدعم جهود التخطيط للهجمات.

وأعلن المدعي الأميركي في المنطقة الجنوبية بنيويورك، داميان ويليامز، أن صعب أدين بعد محاكمة لمدة أسبوعين، ووجدت هيئة محلفين أنه تلقى تدريبا من النوع العسكري من حزب الله، وقام بمسح بعض المواقع الأكثر شهرة في نيويورك وتهديدها بشكل كبير، مثل مقر الأمم المتحدة، وتمثال الحرية، ومركز روكفلر، ومبنى “إمباير ستايت” والمطارات المحلية، والأنفاق، والجسور، من أجل توفير معلومات

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