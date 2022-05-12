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الأوروبي للتنمية”: الطقس والأزمة الأوكرانية جعلا نمو الاقتصاد المغربي لا يتجاوز 1.2%

2022-05-12 / 22:23
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هبة بريس _ الرباط

قال البنك الأوروبي، إن اقتصاد المغرب تعافى بقوة في 2021، وسجل نمواً بـ 7.4 بالمئة بعد أن انكمش بنسبة 6.3 بالمئة نتيجة الوباء في 2020″.

وأعلن الاخير توقعه حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد المغربي إلى 1.2 بالمئة في 2022، بسبب تأثيرات الطقس غير المواتية، وتأثير الحرب على أوكرانيا”.

وتوقع تباطؤ نمو اقتصادات منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بنسبة 2.5 بالمئة في 2022.

جاء ذلك، في تقرير جديد نشره البنك، بالتزامن مع انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السنوية، في مدينة مراكش المغربية، ويمتد حتى 12 ماي الجاري.

وقال البنك في تقريره إن “تأثير الحرب على أوكرانيا سينعكس على منطقة جنوب وشرق المتوسط بشكل أساسي، من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات”.

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