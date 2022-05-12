” الكونغو الديمقراطية” تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي
أكد نائب الوزير الأول، وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتوندولا أبالا بين أبالا، اليوم الخميس بمراكش، دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي بيان مشترك صدر عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، جدد السيد لوتوندولا أبالا بين أبالا التأكيد على دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية، الأمر الذي حدا بها إلى تعيين قنصل عام بالداخلة، ودعوة جميع الدول المناصرة للسلام والعدالة إلى دعم هذا المسار.
كما أعرب، في السياق ذاته، عن دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لمسلسل إيجاد حل دائم لهذه القضية من خلال الحفاظ على الوحدة الترابية ، وسيادة ووحدة المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة، وامتثالا للقرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018، والذي كرس حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أشاد المتحدث بمساهمة المملكة في الجهود التي تبذلها كل من السلطات الكونغولية والمجتمع الدولي من أجل تعزيز السلام والديمقراطية والأمن والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
من جانبه، رحب ⁴ بوريطة، متحدثا باسم المملكة المغربية، بالمبادرات والإجراءات التي اتخذها فخامة الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي من أجل ترسيخ الأمن والاستقلال والوحدة الترابية ووحدة البلدان الإفريقية والقارة بأسرها.
كما أشاد بمساهمة الكونغو الديمقراطية في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، وكذلك الثقة التي تتمتع بها كفاعل ملتزم بالأمن ومكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في المنطقة دون الإقليمية.
وأثنى السيد بوريطة كذلك على جهود فخامة الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو المتصلة بإحلال السلام والأمن في شرق الكونغو الديمقراطية، مرحبا بانضمامه إلى مجموعة شرق إفريقيا.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن دعم المملكة المغربية الكامل لعملية نيروبي، بقيادة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الرئيس الحالي لمجموعة شرق إفريقيا، التي تتوخى تحييد القوى السلبية التي تخلق حالة من انعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي منطقة البحيرات الكبرى، وإعادة السلام هناك.
ودعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى دعم جهود مجموعة شرق إفريقيا، لا سيما من خلال المشاركة بفعالية في التنفيذ السريع لمخطط السلام التي بلورها رؤساء دول بوروندي وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما شدد الوزيران على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في مختلف المنصات متعددة الأطراف (الاتحاد الإفريقي ، والأمم المتحدة وغيرها…) ، من أجل جعل الإجراءات الدبلوماسية المتخذة على مستوى هذه الهيئات أكثر اتساقا مع المواقف الرسمية التي يتبناها البلدان حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبنفس الروح، يلتزم الطرفان بدعم الترشيحات المغربية والكونغولية على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية بشكل منسق ومتبادل.
وفي هذا السياق، أعرب بوريطة عن شكره للوزير الكونغولي على الدعم الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية لانتخاب المملكة المغربية عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي للفترة 2022-2025 مبديا استعداد المغرب لدعم ترشيح جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027.
من جهة أخرى، شددا الوزيران على الاهتمام الذي يوليه قائدا البلدين لتطوير علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وجدد بوريطة التزام المملكة بدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها التنموية، لا سيما في المجالات ذات تأثير سوسيو-اقتصادي قوي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من قبيل الفلاحة والصحة والمياه والكهرباء والطاقات المتجددة.
وهكذا، اتفق الوزيران على عقد لجان قطاعية مشتركة لتنفيذ مشاريع وخطط عمل ملموسة في القطاعات المستهدفة.
وبعد أن أشادا بإحداث غرفة التجارة وصناعة المغرب -جمهورية الكونغو الديمقراطية في فبراير 2020، اتفق الطرفان على تنظيم الدورة السادسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبرمجة منتدى اقتصادي مغربي-كونغولي في عام 2022، وذلك بهدف تعزيز المبادلات التجارية الاقتصادية بين البلدين واستغلال الحضور القنصلي الكونغولي في الداخلة، التي أصبحت مدعوة لأن تشكل قطبا للتميز في مجال التكامل الاقتصادي الإقليمي.
19 تعليقات
كان الحكم الذاتي او لم يكن الصحراء مغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا وهي حقيقة تاريخية من أب وجد….
ألف شكر وتقدير للشقيقة الكونغو الديمقراطية لهذا التظامن معنا واعترافها بالصحراء المغربية مغربية فهذا يعني ان جميع الدول العربية والغربية اعترفت بصحرائنا ….
إن قضية الصحراء المغربية مثلها كمثل القضية الفلسطينية ليس لها نهاية…
نتمنى ان ينتهي هذآ النزاع السياسي حول الصحراء المغربية وإن تسترجع الأقاليم الصحراوية حريتها بدون قيود او استعمار أو استغلال…
إن النظام العسكري الإرهابي الجزائري فشل في خططه وهذا دليل على أن كل الدول العربية والغربية اعترفت بصحرائنا والحمدلله..
تقريباً كل الدول دعموا الحكم الذاتي لأنه هو الحل المصداقي وفك الانزاع بين المغرب والجزائر حول القضية الصحراوية المغربية..
كما قال تعالى (اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان… ) وهذه الآية لها معاني ونتمنى الاستفادة منها…
حتى دولة هولندا لأول مرة دعمها إلى الحكم الذاتي كما ساندت المغرب للمبادرة وهذا دليل كافي لاثبات صحرائنا واسترجاع حقوقهم المشروعة المحرومين منها..
اقتربت نهاية النظام العسكري الإرهابي الجزائري والحمد لله الكل اعترف بالصحراء المغربية والكل دعم الحكم الذاتي هو الحل المناسب للحد من انزاع وزعزعة الاستقرار بالمغرب..
حلمي ان استيقظ وتكون الصحراء المغربية حرة مطلقة بدون قيود ولا استغلال نتمنى ذالك..
نزاع مفتعل طال امله ولكن الحمد لله جميع الدول دعمت الحكم الذاتي هو الحل المصداقي وفك الانزاع بين المغرب والجزائر حول القضية الصحراوية المغربية…
اعتقد ان الدول العربية والغربية تعاقب النظام العسكري الإرهابي الجزائري بطريقة طاكتيكية سياسية كما يقال المثل المغربي الشيئ الذي زاد عن حده انقلب لضده وهذا ماحصل النظام العسكري الجزائري الإرهابي…
كل هذه الدول العربية والغربية والجديدة منها تؤيد وتؤكد على الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وهذا راجع إلى أن الصحراء المغربية مغربية بدون نزاع ولا نقاش ….
الصحراء مغربية وسنكافح عنها باغلى مانملك بارواحنا وابنائنا إلى آخر نبضة قلب كرهوا أم احبوا…
الحمد لدينا ملك القلوب وملك عظيم بمعنى الكلمة سباقا للخير وحماية المواطن المغربي ونحن وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو من يقوم بمجهودات جبارة وتضحيات فحفظ الله ملكنا الغالي…
إنها صفعات لاتنسى ابدا للنظام العسكري الجزائري من طرف الدول العربية والغربية لدعمنا في الحكم الذاتي….
المغرب في صحرائه والتشبت القوي بها والصحراء في مغربها ولا احد ينزعها منه إلى أن يرث الله الارض ومن عليها…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي منذ سنوات طويلة والنزاع قائم بين المغرب والجزائر إلى متى ستصل المملكة المغربية في هذآ النزاع السياسي حول الصحراء المغربية ؟؟؟؟؟؟.
ربما المؤثمر الذي عقد في مراكش كان فرصة مهمة جدا للدبلوماسية المغربية من أجل الدعم الحقيقي الدولي لقضيتنا الصحراوية المغربية التي اعطت نهضة واسعة استراتجية حول القضية الصحراوية…