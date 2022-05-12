الناظور .. “مساطر رخص البناء والتجزيء وتقسيم العقارات” محور لقاء تواصلي

هبة بريس : وجدة

نظمت الوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف بتنسيق مع عمالة إقليم الناظور، لقاء تواصليا مع الجماعات الترابية التابعة لمجال تدخلها حول موضوع : “مساطر رخص البناء والتجزيء وتقسيم العقارات” وذلك يوم الخميس 12 ماي 2022، بمقر عمالة إقليم الناظور.

هذا، وقد حضر هذا اللقاء التواصلي كل من الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور، والمفتش الجهوي لإعداد التراب الوطني والتعمير، ومدير الوكالة الحضرية، ومختلف الجماعات الترابية، حيث شكل هذا اللقاء مناسبة لقراءة ومناقشة هذه المستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها قطاع التعمير والبناء، خلال السنوات الأخيرة، وكذا الوقوف على مختلف الجوانب والإشكاليات التقنية والقانونية والإكراهات المطروحة ، من أجل تحسين وتوحيد المساطر المتبعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين والمستثمرين، بإدخال مزيد من المرونة والسرعة في مجال دراسة الملفات المعروضة على أنظار اللجان المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ويروم هذا اللقاء،في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها الوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف مع مختلف الفرقاء والجماعات الترابية للوقوف ومسايرة التطورات والمستجدات القانونية والتنظيمية التي يعرفها ميدان التعمير، ومن أجل كذلك تعزيز آليات التواصل والانفتاح والتفاعل مع مختلف الجماعات الترابية حول الإشكالات التقنية والقانونية،

كما اعتبر هذا اللقاء من طرف الحضور، ذو أهمية بالغة في إرساء وتدعيم سياسة القرب والانصات من طرف مصالح الوكالة الحضرية، وفرصة للتعبير وطرح مجموعة من التساؤلات وكذا تبادل الأفكار والآراء بهدف توحيد المفاهيم والرؤى والتصورات، لخلق أرضية تضمن بلورة تعمير تشاركي استراتيجي ينمو ويتبلور في إطار مؤسساتي، ويساهم في التطور وتنظيم المجال والأنسجة العمرانية تنظيما متوازنا ومتناسقا.

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