سعد الدين العثماني

العثماني : دعم هولندا للحكم الذاتي في الصحراء المغربية حدث مهم

2022-05-12 / 19:12
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هبة بريس _ الرباط

قال سعد الدالداتي ين العثماني، رئيس الحكومة السابق، إن إعلان هولندا على انضمامها للدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي حدث مهم

واشار العثماني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن إعلان هولندا دعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، يدل على التغير المتزايد للمزاج الدولي.

وأضاف رئيس الحكومة السابق، أن هولندا كانت من أخر الدول الأوربية التي من المنتظر أن تتخذ هذا الموقف .

وأعربت هولندا الأربعاء عن دعمها لمقترج المغرب بمنح الحكم الذاتي للصحراء المغربية.

ووصفت المقترح بأنه “جاد وذات مصداقية”. وقالت هولندا إنها تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى “حل عادل ودائم ومقبول للطرفين”.

وتنضم هولندا للعديد من الدول العربية والغربية والأفريقية التي تدعم المقترح المغربي المقدم في 2007 بخصوص الحكم الذاتي كمخرج لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء المغربية

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