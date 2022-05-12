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اشادات دولية بالحكم الذاتي ..”اجتماع مراكش” يصيب الجزائر بالسعار وبيان للعسكر يكشف “نفسية المهزوم

2022-05-12 / 18:37
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أصيب النظام الجزائري بالسعار ، مباشرة بعد اعلان عدد من البلدان الحاضرة بالمؤتمر الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي المنعقد بمدينة مراكش، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب كحل نهائي ووحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

وزارة الخارجية الجزائرية، وفي بيان يترجم “نفسية المهزوم”، اتهمت المملكة باستغلال المؤتمر الدولي حول محاربة تنظيم داعش الإرهابي بالمغرب، لمنصة للمساومة استهدفت الدول الحاضرة بشأن مواقفها من الصحراء واخراج المؤتمر من سياق الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة الارهاب.

وفيهذا الاطار اعتبرت هولندا ان مبادرة الحكم الذاتي, هامة وذات مصداقية لايجاد حل لقضية الصحراء ، مؤكدة انخراط حكومة الاراضي المنخفضة في الدينامية الدولية لايجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

بدورها اعلنت قبرص دعمها للحكم الذاتي باعتبارها حلا وسطا لحل هذا النزاع ، كما نوه وزير الخارجية الروماني بالجهود التي تقوم بها الرباط بما فيها مخطط الحكم الذاتي، فيما جددت البحرين التأكيد على موقف المنامة الداعم لمغربية الصحراء .

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تعليق واحد

  1. ويقولون بانهم ليسوا بطرف. جيران لاتقة فيهم نرجوا من المملكة مزيد من التسلج.لان هاد النظام الجزاءري لا تقة فيه منذ استقلالهم. واتمنى ان لا تعود العلاقات معهم من جديد.

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