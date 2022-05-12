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الأمم المتحدة تطلق تحقيقا في الفظائع المنسوبة إلى الروس في أوكرانيا

2022-05-12 / 18:24
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هبة بريس _ وكالات

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، بغالبية كبيرة على فتح تحقيق حول فظائع منسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا.

وحظي القرار بموافقة 33 عضوا مقابل معارضة عضوين هما الصين وإريتريا، بينما امتنع 12 عضوا عن التصويت.

ويطالب القرار أن تجري اللجنة الدولية للأمم المتحدة حول أوكرانيا “تحقيقا” حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي نهاية فبراير وفي مارس 2022، وذلك “بهدف محاسبة المسؤولين” عنها.

وأتى التصويت في نهاية اجتماع عقدته الأمم المتحدة، الخميس، دانت فيه أوكرانيا وحلفاؤها “لائحة لا نهاية لها” للانتهاكات التي ارتكبتها روسيا منذ الغزو في 24 فبراير، خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان قاطعتها موسكو.

وفي بداية الجلسة، قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني، أمينه دزاباروفا، في كلمة بالفيديو إن “الآلاف في بلدي خسروا أرواحهم، والقصف الروسي وإطلاق النار أصبح جزءا من حياتنا اليومية”.

ودانت أعمال “تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي”، مؤكدة أن “لائحة الجرائم الروسية لا نهاية لها” ملوحة بورقة تحمل رسما لخطوط سوداء بشكل زوبعة وضعه صبي صغير اغتصب أمام والدته.

وخلال المناقشات، عبر عدد من الدبلوماسيين المتحالفين مع كييف وكذلك الأمم المتحدة، عن رعبهم واستيائهم من المعاناة التي يعيشها الأوكرانيون.

وقال السفير الفرنسي، جيروم بونافون، إن “العدوان الروسي يرافقه كل يوم اكتشافات مروعة لا تحتمل” بينما ندد نظيره البريطاني بـ”الحملة الوحشية” التي تقودها موسكو.

وصرحت ميشيل باشليه، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي اتهمت الجيش الروسي بارتكاب أفعال “يمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب” في أوكرانيا منذ الغزو في 24 فبراير، إن مكتبها واصل التحقق من المعلومات عن الانتهاكات.

وقالت إن “حجم الإعدامات خارج إطار القانون بما في ذلك مؤشرات على عمليات إعدام بإجراءات موجزة في مناطق شمال كييف، صادم”، مضيفة أن لديها حاليا معلومات عن 300 حالة

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‫2 تعليقات

  1. يجب فتح تحقيق حتى بالنسبة للدولة التي عارضت فتح التحقيق لاحتمال تورطها كذلك

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