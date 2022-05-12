لأول مرة.. إسبانيا تمنح السيدات إجازة “الدورة الشهرية”

هبة بريس - وكالات

إسبانيا ستصبح الدولة الأولى في أوروبا، التي ستمنح النساء إجازة 3 أيام، من العمل، لمن يعاني من آلام الدورة الشهرية، صمن خطة إصلاح حكومية من المقرر أن يتم الموافقة عليها الأسبوع المقبل.

وستكون إسبانيا الأولى في أوروبا التي تمنح هذه الإجازة، على الرغم من وجود العديد من البلدان في آسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، التي تقدم إجازة مماثلة.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الدولة لشؤون المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة، أنجيلا رودريغيز، لصحيفة إل بريديكو، إن القوانين الجديدة ستفيد أولئك الذين يعانون من فترات مؤلمة بشكل خاص.

وقالت السيدة رودريغيز: “من المهم توضيح ماهية الفترة المؤلمة، فنحن لا نتحدث عن إزعاج طفيف، ولكن عن أعراض خطيرة مثل الإسهال والصداع الشديد والحمى”.

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