نفذوا عمليات سرقة بالعنف.. توقيف 3 لاعبين بنادي قصبة تادلة

هبة بريس - بني ملال

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، مساء أمس الأربعاء 11 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يبلغون من العمر 26 سنة، يمارسون بأحد أندية كرة القدم بالقسم الوطني هواة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة.

وكانت مصالح الشرطة بكل من مدينتي بني ملال وقصبة تادلة قد توصلت بعدة شكايات تتعلق بتنفيذ مجموعة من الأشخاص لسرقات بالعنف، قبل الفرار على متن سيارة خفيفة، وهي المعطيات التي أسفرت الأبحاث الميدانية المنجزة بخصوصها عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهم عن حجز هاتفين نقالين من متحصلات عمليات السرقة علاوة على حجز السيارة المستعملة في ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كل الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم.

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