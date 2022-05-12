شيرين أبو عاقلة

بحضور الرئيس الفلسطيني ومسؤولين كبار.. تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة في رام الله

2022-05-12 / 16:27
0
هبة بريس - وكالات

شُيّع اليوم الخميس، في مدينة رام الله، جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في مدينة جنين.

وانطلقت الجنازة بموكب عسكري من المستشفى الاستشاري إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس، وكبار المسؤولين الفلسطينيين.

واصطف مئات الفلسطينيين على طول مسار مرور الموكب، وقاموا بنثر الورود ورفع صور أبو عاقلة، وعبارات تندد بمقتلها.

ومن المرتقب أن تتم غدا الجمعة، إجراءات الدفن في القدس، بعد الصلاة عليها في كنيسة “الروم الكاثوليك” بباب الخليل، والدفن في مقبرة “صهيون”، إلى جانب والديها.

وفي كلمة له خلال مراسم تشييع أبو عاقلة، حمّل الرئيس محمود عباس، إسرائيل، مسؤوليةَ قتل شيرين، بشكل كامل.

وقال عباس: “الاحتلال لن يُغيّب الحقيقة، ولا يجب أن تمر الجريمة دون عقاب”.

وأضاف: “رفضنا، ونرفض، التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكبت الجريمة، ونحن لا نثق بهم”.

وتابع: “سنذهب فورا للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المجرمين”.

وأشاد عباس بمناقب “أبو عاقلة”، ووصفها بـ”شهيدة القدس وشهيدة الكلمة الحرة”.

وأضاف: “كانت صوتا صادقا ووطنيا، ونقلت معاناة القدس والمخيمات”.

وقرر عباس، منح أبو عاقلة، وسام نجمة القدس تكريما لها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لأول مرة.. إسبانيا تمنح السيدات إجازة “الدورة الشهرية”

لأول مرة.. إسبانيا تمنح السيدات إجازة “الدورة الشهرية”

2022-05-12 / 17:41
Photo of محمود عباس: سنحول قضية شيرين أبو عاقلة لمحكمة الجنايات الدولية

محمود عباس: سنحول قضية شيرين أبو عاقلة لمحكمة الجنايات…

2022-05-12 / 10:54
Photo of فلسطين ترفض تسليم “رصاصة” قتل شيرين أبو عاقلة لإسرائيل

فلسطين ترفض تسليم “رصاصة” قتل شيرين أبو عاقلة لإسرائيل

2022-05-12 / 09:56
Photo of كوريا الشمالية تسجل أول إصابة بكورونا.. و”الزعيم” يعقد اجتماعا طارئا

كوريا الشمالية تسجل أول إصابة بكورونا.. و”الزعيم” يعقد اجتماعا…

2022-05-12 / 09:34
Photo of اعتبارا من 16 ماي.. فرنسا تلغي ارتداء الكمامات بوسائل النقل العمومي

اعتبارا من 16 ماي.. فرنسا تلغي ارتداء الكمامات بوسائل…

2022-05-12 / 07:30
Photo of الولايات المتحدة.. وفاة كل 5 دقائق بجرعة مخدرات زائدة

الولايات المتحدة.. وفاة كل 5 دقائق بجرعة مخدرات زائدة

2022-05-11 / 21:53
Photo of السلفادور.. سجن امرأة 30 عاما أجهضت نفسها

السلفادور.. سجن امرأة 30 عاما أجهضت نفسها

2022-05-11 / 21:23
Photo of ارتفاع جديد لأسعار الوقود في فرنسا

ارتفاع جديد لأسعار الوقود في فرنسا

2022-05-11 / 20:21
Photo of الأمير مولاي هشام: اغتيال أبوعاقلة لن يحجب واقع الإحتلال

الأمير مولاي هشام: اغتيال أبوعاقلة لن يحجب واقع الإحتلال

2022-05-11 / 19:52
Photo of بعضهم أحرقوا أحياء .. 148 قتيلا بهايتي

بعضهم أحرقوا أحياء .. 148 قتيلا بهايتي

2022-05-11 / 19:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق