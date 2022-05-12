الصحراء المغربية
صورة تعبيرية - الصحراء المغربية

اليمن تؤكد على دعمها “الكامل” لمغربية الصحراء‎‎

2022-05-12 / 16:16
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هبة بريس

أكد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس بمراكش، على دعم بلاده “الكامل” لمغربية الصحراء.

وأبرز الوزير اليمني، في بيان مشترك صدر عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش (11 ماي)، “دعم اليمن الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء”.

واعتبر، في السياق ذاته، أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي “لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية “ووحدتها الوطنية والترابية”.

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