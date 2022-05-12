جمهورية اليمن تشيد بالدعم السياسي والإنساني المغربي

هبة بريس

أشاد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس بمراكش، بالدعم السياسي والإنساني الذي قدمه المغرب لليمن.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات الوزير اليمني مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول العلاقات بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وأكد الوزير اليمني، خلال اللقاء الثنائي المنعقد على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش (11 ماي)، “تقدير بلاده وامتنانها لمواقف المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة للشرعية اليمنية وللوحدة الترابية لليمن”.

كما نوه رئيس الديبلوماسية اليمنية بمبادرة جلالة الملك تقديم مبلغ مليون دولار، مساهمة من المملكة المغربية في الجهد التضامني الدولي، بمناسبة انعقاد الاجتماع رفيع المستوى حول خطة الاستجابة السنوية لليمن في مارس المنصرم.

من جانبه، جدد السيد بوريطة دعم المغرب ومساندته لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، معربا عن الأمل في أن يتمكن من القيام بمهامه في أحسن الظروف لاستكمال المرحلة الانتقالية، بما يحفظ الوحدة الترابية لليمن وسيادته على كافة ترابه الوطني.

كما أكد على أن إنهاء الأزمة في اليمن يجب أن يمر عبر حل سياسي وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

واتفق الوزيران على تعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، مؤكدين رغبتهما في إغناء الإطار القانوني، بالتوقيع لاحقا على مذكرة للتفاهم في مجال التشاور السياسي بين البلدين.

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