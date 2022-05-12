رسميا .. فتح معبري سبتة ومليلية الثلاثاء المقبل

هبة بريس - الرباط

أعلنت الداخلية الإسبانية، اليوم الخميس، فتح الحدود البرية مع المغرب، الثلاثاء المقبل.

وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراني مارلاسكا، في بيان اليوم الخميس، إنه “تقرر فتح المعابر الحدودية في مدينتي سبتة ومليلية الثلاثاء 17 ماي الجاري”.

ويأتي قرار فتح المعبرين الحدوديين بعد أكثر من عامين من إغلاقها بالتزامن مع تفشي وباء كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.

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