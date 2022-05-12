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نشرة خاصة: أمطار بهذه المناطق وجو حار بأخرى من الخميس الى السبت

2022-05-12 / 15:08
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من أقاليم المملكة، فيما ستعرف أقاليم أخرى طقسا حار غدا الجمعة وبعد غد السبت.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية محليا قوية (من 15 إلى 30 ملم) ستكون مصحوبة محليا بالبرد وهبات رياح ستسجل بأقاليم الحسيمة وشفشاون وفاس ومكناس ومولاي يعقوب وتاونات والحاجب وإفران وتازة وصفرو، وذلك ما بين الساعة الثانية من بعد زوال اليوم والحادية عشرة ليلا.

وأشارت المديرية من جهة أخرى، إلى أن طقسا حارا (ما بين 38 و 43 درجة) سيهم، ابتداء من يوم غد الجمعة إلى يوم السبت، كلا من أقاليم طاطا وأسا-الزاك وتارودانت والسمارة وداخل أقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد.

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