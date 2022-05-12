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إيطاليا تجدد إشادتها بجهود المغرب الجادة والموثوقة لتسوية قضية الصحراء

2022-05-12 / 14:54
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هبة بريس

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الأربعاء بمراكش، أن بلاده تجدد إشادتها بجهود المغرب “الجادة” و”الموثوقة” من أجل تسوية قضية الصحراء.

وقال السيد دي مايو، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ” أود أن أشيد بجهود المغرب “الجادة” و”الموثوقة” من أجل تسوية قضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة.

وجدد الوزير الإيطالي في هذا السياق التأكيد على ” دعم إيطاليا الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول من كافة الأطراف لقضية الصحراء، يقوم على التوافق وينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما القرار رقم 2602″.

كما دعا السيد دي مايو بالمناسبة كافة الأطراف إلى” تجديد التزامها بروح الواقعية والتوافق”.

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