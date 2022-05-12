ظهر في فيديو يعتدي على بقال ويحطم واجهة محله.. إيقاف شخص بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، أمس الأربعاء 11 ماي الجاري، يظهر فيه شخص يلحق خسائر مادية بواجهة محل تجاري للبقالة، ويعرض صاحبه للسب والشتم والتهديد باستعمال السلاح الأبيض بحي “الأزهار” بالدار البيضاء.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية سجلتها وعالجتها مصالح منطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء يوم أمس الأربعاء، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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