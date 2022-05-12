وزارة الصحة تحتفي بالممرضات وتنظم المناظرات الوطنية الأولى

هبة بريس

تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المناظرات الوطنية الأولى للبحث في ميدان العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، يومي 12 و13 ماي الجاري بالرباط، وذلك احتفاءا باليوم العالمي للممرضات.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن أشغال هذه التظاهرة، التي تجمع بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، تشكل فرصة من أجل بلورة رؤية استراتيجية متكاملة حول سبل تطوير البحث العلمي أخذا بعين الاعتبار الأهمية التي يكتسيها هذا الورش في إعداد بدائل وحلول مبتكرة تلائم مختلف مشاريع تأهيل القطاع الصحي.

وتم بهذه المناسبة، بحسب البلاغ، التوقيع على ائتلاف للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بهدف تعزيز التنسيق، المواكبة والشراكة في مجالات التدريب والبحث في العلوم التمريضية والتقنيات الصحية إضافة الى تطوير نظام مشترك بين هذه المعاهد، عبر استغلال أمثل للموارد والوسائل المتاحة، وتعزيز القدرات المهنية للموارد البشرية، وتبادل الخبرات والتجارب العلمية والتقنية والإدارية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للممرضات، تقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد ايت طالب، بخالص عبارات الشكر والتقدير وأطيب المتمنيات للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة.

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