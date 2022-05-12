اغتيال شيرين.. نزار بركة يشجب المساس بالحق في الحياة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لازالت تداعيات مقتل الاعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بتصدر قائمة الأخبار العالمية بين مستنكر ومشجب ومدافع عن حرية التعبير والحق في العيش وتوفير الحماية القانونية لممارسي مهنة المتاعب خلال تغطياتهم الاعلامية للحروب والنزاعات تماشيا والقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

في سياق ردود الأفعال مع الحدث، علق الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة على صفحته الفايسبوكية مشجبا ومدافعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومن بينها الحق في الحياة.

وقال نزار معلقا: ” إثر استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة رحمها الله برصاص القوات الإسرائيلية، اتصلت اليوم بالأخ العزيز سعادة سفير دولة فلسطين بالرباط، الأستاذ جمال الشوبكي، لتقديم خالص التعازي والمواساة له ومن خلاله لأسرة الفقيدة ولكافة الشعب الفلسطيني الشقيق بهذه المناسبة الأليمة، ناقلا له تعاطف ومؤازرة أخواته وإخوانه في حزب الاستقلال، وشجبهم لكل مساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في الحياة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الشهيدة بواسع عفوه رحمته، وأن يلهم ذويها وعائلتها الصحفية الصبر والسلوان”.

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