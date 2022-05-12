بدءا من 16 ماي.. الشروع في انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية

هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندات والمجندين في الخدمة العسكرية برسم السنة الجارية، سيتم ابتداء من يوم 16 ماي 2022 الشروع في عملية انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.

وبهذه المناسبة، يهيب وزير الداخلية بالشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية الذين تسلموا أوامر التجنيد، التوجه، في التاريخ المحدد لذلك، إلى مراكز الانتقاء والإدماج المشار إليها في أمر التجنيد، وذلك للخضوع لاختبار الأهلية للخدمة العسكرية.

وتبعا لذلك، فإنه يتعين على الشباب المعنيين الحضور إلى مراكز الانتقاء والإدماج مصحوبين بأمر التجنيد والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ونسخة من عقد الازدياد وشهادة مدرسية ونسخة من الدبلوم المحصل عليه، إذا ما توفر ذلك، والأغراض الضرورية الخاصة بهم.

ويخبر وزير الداخلية الشباب المعنيين بإمكانية التنقل صوب مراكز الانتقاء والإدماج، مجانا عبر خطوط المكتب الوطني للسكك الحديدية أو على متن حافلات نقل المسافرين، وذلك باستعمال قسيمات النقل المجانية المرفقة بأوامر التجنيد.

كما تتعين الإشارة إلى أنه بإمكان الشباب المعنيين الحصول على المعلومات المتعلقة بأماكن توفر وسائل النقل الموضوعة رهن إشارتهم عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma، أو الاتصال بالسلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم لهذا الغرض.

وفي الأخير، يخبر وزير الداخلية الشباب المعنيين بهذه العملية، بخضوعهم مباشرة بعد الالتحاق بمراكز الانتقاء والإدماج لاختبارات الأهلية. وسيتم توجيه المجندات والمجندين المؤهلين للخدمة العسكرية مباشرة صوب مراكز التكوين.

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