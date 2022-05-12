السعودية تجدد التأكيد على موقفها الداعم لمغربية الصحراء
هبة بريس
جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء بمراكش، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية المغربية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، إن “المملكة العربية السعودية تجدد التأكيد على موقفها الداعم لسيادة المغرب الكاملة على كافة أراضيه، بما في ذلك الصحراء المغربية”.
وشدد الأمير بن فرحان على تأييد المملكة للمخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
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البارح مصر تجدد دعمها و اليوم البحرين تجدد دعمها و غدا الإمارات تجدد دعمها و بعد غدا السعودية تجدد دعمها…..و الشهر الجاي جزر الوقواق تجدد دعمها و العام الجاي سكان كوكب زحل تجدد دعمها…. والله مللنا من هاته الأخبار، الدول فقط كاتدير الصواب مع بعضياتها و السلام لأن الديبلوماسية تفرض عليهم ذلك، المشكل خاصو يتحل مباشرة مع الجزائر و البوليساريو…وباراكا علينا من أخبار ديال جوج دريال ديال الدول تجدد دعمها راه طلع ف الراس.