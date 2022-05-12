السعودية تجدد التأكيد على موقفها الداعم لمغربية الصحراء

هبة بريس

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء بمراكش، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية المغربية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، إن “المملكة العربية السعودية تجدد التأكيد على موقفها الداعم لسيادة المغرب الكاملة على كافة أراضيه، بما في ذلك الصحراء المغربية”.

وشدد الأمير بن فرحان على تأييد المملكة للمخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

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