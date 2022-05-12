التقدم والاشتراكية يسائل الحكومة حول تفاقم ظاهرة التسول بالمغرب

2022-05-12 / 11:00
3
هبة بريس - الرباط

تقدم رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي حول ظاهرة التسول التي تعرف تزايدا وتفاقما، في السنوات الأخيرة بالمغرب، خاصة بعد جائحة كورونا.

واعتبر الحموني في سؤاله لوزير التضامن والإدماج الاجتماعي، والأسرة، عواطف حيار، أن هذه الظاهرة تسيء كثيراً إلى صورة تَجَمُّعَاتِــنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادُنا على الصعيدَيْنِ الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن أسبابٌ موضوعية وقاهرة تقف خلفها منها ما يتعلق بالفقر والهشاشة وضَــيْــقِ ذات اليد وضُــعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمُسِنَّات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، كما الموضوع يَـــتَّخِذُ أبعاداً خطيرةً، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك، يقول الحموني.

وساءل رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب الويزة حيار ، حول الخُطط والإجراءات العملية التي تعتزم اعتمادها من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بُعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ظهر في فيديو يعتدي على بقال ويحطم واجهة محله.. إيقاف شخص بالبيضاء

ظهر في فيديو يعتدي على بقال ويحطم واجهة محله..…

2022-05-12 / 13:56
Photo of وزارة الصحة تحتفي بالممرضات وتنظم المناظرات الوطنية الأولى

وزارة الصحة تحتفي بالممرضات وتنظم المناظرات الوطنية الأولى

2022-05-12 / 13:36
Photo of استمرار شد الحبل بين عمدة فاس وشركة النقل الحضري والعدالة تقول كلمتها

استمرار شد الحبل بين عمدة فاس وشركة النقل الحضري…

2022-05-12 / 13:30
Photo of مسودة النظام الأساسي تزعج التقنيين الغابويين بالمغرب

مسودة النظام الأساسي تزعج التقنيين الغابويين بالمغرب

2022-05-12 / 13:24
Photo of ضمنهم موظف أمن.. إيقاف 7 أشخاص بتهمة تنظيم الهجرة السرية بمراكش

ضمنهم موظف أمن.. إيقاف 7 أشخاص بتهمة تنظيم الهجرة…

2022-05-12 / 13:09
Photo of بدءا من 16 ماي.. الشروع في انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية

بدءا من 16 ماي.. الشروع في انتقاء وإدماج المجندين…

2022-05-12 / 12:00
Photo of الأشغال تتوقف من جديد بطريق البيضاء برشيد و مطالب بمحاسبة المتورطين في الفضيحة

الأشغال تتوقف من جديد بطريق البيضاء برشيد و مطالب…

2022-05-12 / 11:39
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-12 / 07:30
Photo of ” نهاري” يعزي في وفاة شرين ابو عاقلة ويدعو الى تجاوز النقاش العقيم

” نهاري” يعزي في وفاة شرين ابو عاقلة ويدعو…

2022-05-11 / 23:23
Photo of خريبكة : التحقيق في اختلاس ما يفوق 2 ملايير سنتيم من وكالة بنكية

خريبكة : التحقيق في اختلاس ما يفوق 2 ملايير…

2022-05-11 / 20:56

‫3 تعليقات

  1. ظاهرة التسول مسؤولية الجميع حكومة وشعبا ومفتاح سر القضاء عليها بيد الشعب اولا بالتوقف عن اعطاء الصدقات للمتسولين

  2. الظاهرة موجودة منذ زمان وهي مسؤولية الجميع اما ان يأتي هذا الحزب بهذا التساؤلات يجب عليه تقييم ما قدمته وزيرته في هذه المعضلة فقد كانت مسؤولة على هذا القطاع.

  3. على الدولة تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع الشاد ببلادنا فهناك من يتخد هذه العادة الملعونة كتجارة يكتسبون منها الملايين دون رقيب ولاحسيب وهؤلاء وجب الضرب بأيدي من حديد على ايديهم وقطع دابرهم، وهناك من هو في أشد الحاجة فيجب على الدولة التدخل والبر بهم وعادة هؤلاء الناس يتعففون في مد اياديهم لايسالون الناس الحافا من التعفف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق