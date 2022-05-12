الجامعة تنزل عقوبات ثقيلة على عدد من أندية و لاعبي البطولة الاحترافية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقوبات ثقيلة تلك التي انزلتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعدد من لاعبي و أندية فرق البطولة الاحترافية بقسميها الأول و الثاني وفق ما نشره الموقع الرسمي للجامعة.

و في هذا الصدد، اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت قرارت تتعلق بالبطولة الاحترافية الأولى الخاصة بالجولة الثالثة و العشرين حيث تم توقيف عبد الصمد الوراد، مدرب فريق أولمبيك خريبكة، لمباراة واحدة، مع تغريمه 20 ألف درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 50 ألف درهما، لرمي جماهيره الحجارة على أرضية الملعب أصابت إحداها لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي خلال المباراة التي جمعتهما، و تغريم النادي كذلك مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال نفس المباراة.

و تقرر تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته بالرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب، و تغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته بيوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق يوسفية برشيد مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك اسفي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب، و تغريم فريق مولودية وجدة مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته بشباب السوالم، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

بالإضافة لذلك، تقرر تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

و تقرر كذلك تغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق يوسفية برشيد وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب، مع تغريم فريق اولمبيك خريبكة مبلغ 2000 درهما، لحصوله على4 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

و قضت اللجنة أيضا بتغريم فريق سريع واد زم مبلغ 2000 درهما، لحصوله على4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

أما بالنسبة للبطولة الاحترافية 2 الخاصة بالجولة 27، فقد تم حرمان فريق شباب أطلس خنيفرة من الحضور الجماهيري بملعبه لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 18750 درهما، بسبب الأحداث التي رافقت المقابلة التي جمعته بجمعية سلا، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و تقرر كذلك حرمان فريق جمعية سلا من الحضور الجماهيري بملعبه لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 18750 درهما وذلك بسبب الأحداث التي رافقت المقابلة التي جمعته بفريق شباب أطلس خنيفرة، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و تم كذلك توقيف محمد حمدي، لاعب فريق أولمبيك الدشيرة، لـ3 مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2250 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه الكوكب المراكشي، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

و تقرر أيضا توقيف كريم ستيتو، لاعب فريق سطاد المغربي، لمباراة واحدة، وتغريمه مبلغ 750 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

و تم توقيف عبد الحكيم الدريسي، لاعب فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه الراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب، و كذلك توقيف أشرف أبو حفص، لاعب فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه الراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

و تقرر تغريم فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي مبلغ 37 ألف و500درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقيف اللقاء الذي جمعه بالراسينغ الرياضي لمدة 3 دقائق ، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و في القرارات أيضا، تقرر تغريم فريق شباب أطلس خنيفرة مبلغ 15 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق جمعية سلا، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب، مع تغريم فريق رجاء بني ملال مبلغ 3750 درهما، لرمي جماهيره القارورات على أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة أتليتك زمامرة، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و تم أيضا تغريم فريق جمعية سلا مبلغ 1500 درهما، لحصوله على4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب أطلس خنيفرة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب، مع تغريم فريق الراسينغ الرياضي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

و ختام القرارات تغريم فريق أولمبيك الدشيرة مبلغ 1500 درهما، لحصوله على3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الكوكب المراكشي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

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