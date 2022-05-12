فلسطين ترفض تسليم “رصاصة” قتل شيرين أبو عاقلة لإسرائيل

هبة بريس - وكالات

قال مسؤول فلسطيني بارز الخميس، إنه تم رفض طلب إسرائيلي للحصول على الرصاصة التي قتلت مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية القطرية شيرين أبو عاقلة في جنين أمس وإن السلطة الفلسطينية ستجري تحقيقا مستقلا.

وأضاف حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “إسرائيل طلبت تحقيقا مشتركا وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين ورفضنا ذلك”.

وتابع في تغريدة على تويتر “أكدنا على استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية”.

وقال الشيخ في تغريدته “كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصه إسرائيلية”. وأجرت السلطة الفلسطينية تشريحا لجثمان شيرين وقال مدير معهد الطب العدلي ريان العلي أنه تم استخراج جزء من الرصاصة التي أدت إلى استشهاد شيرين بعد إصابتها بالرأس.

ولم يقدم العلي تفاصيل عن نوع الرصاصة أو السلاح الذي أطلقت منه وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء إن الأمر يحتاج إلى استكمال الإجراءات في المختبر الجنائي.

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