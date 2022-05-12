رسميا.. المغربي مزراوي ينضم لبايرن ميونيخ

هبة بريس - وكالات

أكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، حسن صالح حميديتش، أن الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام، المغربي نصير مزراوي، سينضم للفريق البافاري (بايرن) هذا الصيف.

وقال صالح حميديتش لصحيفة “مونشنر ميركور” اليومية: “لا تزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يجب تسويتها، لكن الأمور تسير على السكة الصحيحة”.

ومن جانبه، أكد خبير انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن صفقة تعاقد البايرن مع مزراوي قد وقعت، وأن الإجراءات الطبية اكتملت أيضا، وسيتم الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي قريبا.

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