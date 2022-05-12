مقتل شيرين أبو عاقلة.. الPPS: “جريمة نكراء تستدعي المساءلة الجنائية الدولية”
في بداية اجتماعه الأسبوعي المنعقد إمس الأربعاء، أدان بقوَّةٍ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الجريمة النكراء التي ارتكبتها قواتُ الاحتلال بمنطقة جنين، والمتمثلة في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، بدمٍ بارد، وذلك في سياق العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وتقدم الحزبُ، على إثر هذه الفاجعة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة شهيدة العمل الإعلامي، وإلى كافة الجسم الصحفي عبر العالم، وإلى المرأة الفلسطينية، وكل أبناء الشعب الفلسطيني المُكافح، داعيا بالشفاء العاجل والكامل للصحفي علي السمودي الذي أُصيب، في نفس الجريمة، بجراح بالغة.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ هذه الجريمة البشعة تستدعي المساءلة الدولية ومُــلاحقة مُــرتكبِــيها أمام العدالة الدولية المختصة، بالنظر إلى ما يتوفر فيها من أركان جريمة الحرب الواضحة.
في هذا السياق، وبمناسبة اقتراب موعد الذكرى الـرابعة والسبعين للنكبة، والتي لا تزال فصولُــها مستمرةً إلى اليوم في ظل الغطرسة والجبروت والمخططات الصهيونية الاستعمارية، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية تعبيره عن كامل ومُطلق تضامنه مع الشعب الفلسطيني في معركته البطولية من أجل انتزاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
20 تعليقات
يجب ألا نسكت على هذه الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها الصحافية شيرين أبو عاقلة؛ من طرف قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي لهذا يجب على الدول بالتدخل الفوري حتى لاتقع مثل هذه الأفعال الإجرامية…
ربما كانت مؤامرة مستهدفة لقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة ؛ لهذا يجب محاكمة كل من سولت له نفسه بفعل هذه الجريمة البشعة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على الشرطة العلمية أن تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها الصحافية شيرين أبو عاقلة حتى نعرف الحقيقة والوصول لمعرفتها لأنها جريمة لايمكن السكوت عليها يجب ان تاخذ بعين الاعتبار…
المشكل أنها قتلت اثناء تأدية عملها لهذا نطالب بالتدخل العاجل على مستوى الدولي حتى تأخذ الصهاينة درسا قاسيا وعبرة لمن يتعدى حدود الله..
يجب على هيئات الصحافيين ان يقوموا بوقفات احتجاجية لرد شيئا ما من كرامة وعزة الصحافيين.
إن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة وشهداء القضية الفلسطينية تستهدف الأمة العربية الإسلامية باكملها وفي هذا السياق يجب تكثيف للتصدي جميع اشكال التعامل مع هذا الكيان الإسرائيلي الوحشي والهجمي؛ لهذا يجب علينا نقف لهم بالمرصاد…
يجب على الصحافيين الفلسطينين مع تنسيق الصحافيين الاتحاد الدولي والاتحاد العام للصحافيين العرب بانجاز مسطرة قانونية دولية لملاحقة هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا واستهدفوا الصحافية شيرين أبو عاقلة. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
تعازينا الحارة لعائلة الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة لعائلتها التي ذهبت ضحية الكيان الإسرائيلي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…
قضية فلسطين لن تنتهي أبدا وسيبقى يذهبوا ضحياها ابرياء حتى أن يرث الله الارض ومن عليها.. وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم …
أعتقد أن أمريكا لها يد في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة لانها هي من تدعمها في الأسلحة بأحدث الأجهزة والاسلحة الفتاكة على العكس الفلسطينين اللذين لاحولة ولاقوة لهم إلا بالله العلي العظيم سلاحهم الحجارة ولكن بقدرة الله سينتصرون …
اغتصبوها في شبابها آلله يأخذ الحق فيهم دنيا واخرة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..
للاسف الشديد تاكدوا جيدا قضيتها ستدمص ويغلق ملفها كما غلقت ملفات من قبلها ولا أحدا يتحرك وتبقى القضية إلى أجل غير مسمى…..
مثل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء من بينهم الصحافية شيرين أبو عاقلة يجب على الحكومة المغربية غلق العلاقات الدبلوماسية بينهما كيفما كانت نوعيتها. وهذا أفضل بكثير لنا……
القضية لازالت مستمرة مثلها كمثل القضايا الأخرى ولا أحدا يتحرك ساكنا ودم الصحافية شيرين أبو عاقلة في عنق العرب الإسلامية….
قضيتك يا شيرين أبو عاقلة ستبقى معلقة بدون حلول ولا أحدا يدافع عنك وسيذهب دمك هباءا منثورا ….
لاندري إلى أي حد سيصلون هؤلاء الإرهابيين الصهاينة بالعرب لايكفيكم قتل النساء والاطفال الصغار والرضع حتى الصحافيين لم يتركوهم في حالهم يقتلونهم بطرق اجرامية بشعة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..
يجب علينا أن نتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وأن نقف وقفة واحدة معهم ومساندتهم في هذآ الألم المحزن والمؤلم الذي خلف حزنا عميقا في نفوسنا وقلوبنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
لماذا الجيش الاحتلال الإسرائيلي الوحشي يغتل النساء اللواتي لا حولة لهن ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ لأنه أصلا جبان لايقدر على الرجال. هههههههههههه.
يجب محاسبة كل من خطط لهذه العملية الإجرامية في حق الصحافية شيرين أبو عاقلة كيفما كانت جنسيته يجب عرضه على القضاء لمحاكمته بالاعدام بالطريقة التي قتلت بها الصحافية شيرين أبو عاقلة.
إنها مؤامرة في قتلها لا ندري من كان وراء ذالك فهي خطة طاكتيكية سياسية استهدفت قتلها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.