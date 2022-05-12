مقتل شيرين أبو عاقلة.. الPPS: “جريمة نكراء تستدعي المساءلة الجنائية الدولية”

هبة بريس - الرباط

في بداية اجتماعه الأسبوعي المنعقد إمس الأربعاء، أدان بقوَّةٍ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الجريمة النكراء التي ارتكبتها قواتُ الاحتلال بمنطقة جنين، والمتمثلة في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، بدمٍ بارد، وذلك في سياق العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وتقدم الحزبُ، على إثر هذه الفاجعة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة شهيدة العمل الإعلامي، وإلى كافة الجسم الصحفي عبر العالم، وإلى المرأة الفلسطينية، وكل أبناء الشعب الفلسطيني المُكافح، داعيا بالشفاء العاجل والكامل للصحفي علي السمودي الذي أُصيب، في نفس الجريمة، بجراح بالغة.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ هذه الجريمة البشعة تستدعي المساءلة الدولية ومُــلاحقة مُــرتكبِــيها أمام العدالة الدولية المختصة، بالنظر إلى ما يتوفر فيها من أركان جريمة الحرب الواضحة.

في هذا السياق، وبمناسبة اقتراب موعد الذكرى الـرابعة والسبعين للنكبة، والتي لا تزال فصولُــها مستمرةً إلى اليوم في ظل الغطرسة والجبروت والمخططات الصهيونية الاستعمارية، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية تعبيره عن كامل ومُطلق تضامنه مع الشعب الفلسطيني في معركته البطولية من أجل انتزاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

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