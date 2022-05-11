الناظور .. إقدام ممرض على الانتحار في ظروف غامضة

هبة بريس _ وجدة

أقدم مساء اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، ممرض في العشرينات من عمره على الإنتحار داخل مصحة خاصة بمدينة الناظور، حيث كان يشتغل في قسم الانعاش والتخدير.

وتعود تفاصيل الحادث حسب مصادر مطلعة، إلى تناول الهالك مواد مخدرة من أجل وضع حد لحياته، في ظروف غامضة، حيث وجد أطر المصحة جثته بعد أن لفت انتباههم رنين هاتفه بشكل مستمر دون رد من داخل إحدى الغرف.

وفور علمها بالخبر، انتقلت مصالح الأمن الى المصحة الخاصة، حيث فتحت تحقيقا في الموضوع، لتحديد ملابسات وظروف الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى قسم مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، وفقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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