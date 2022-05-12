طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-12 / 07:30
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تصبح الأجواء حارة نسبيا بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد و محليا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب و شمال المنطقة الشرقية.

كما يتوقع نزول أمطار أو زخات مطرية رعدية، قد تكو ن مصحوبة محليا ببرد فوق كل من الأطلس، ومناطقه الغربية المجاورة، والمناطق الوسطى والجنوب الشرقي والسايس والريف وببعض المناطق الشمالية.

و ستنزل أمطار أخرى ضعيفة و متفرقة مرفوقة محليا برعد بكل من المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية وأقصى الشمال الغربي للبلاد، فضلا عن تشكل بعض الكتل الضبابية المحلية فوق السواحل.

وسيلاحظ تناثر لبعض حبات الغبار بالجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية وو سط البلاد، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بكل من الأطلس والمناطق الوسطى والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية و منطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و15 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و20 درجة بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة و بالقرب من السواحل الوسطى و الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 18 و25 درجة في ما تبقى من المناطق الشمالية، ووسط المملكة، والسفوح الجنوبية الشرقية، ومنطقة سوس و غرب الأقاليم الجنوبية، بينما ستكون ما بين 25 و31 درجة بأقصى الجنوب الشرقي و ما تبقى من المناطق الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا خلال النهار فستنخفض بعدد كبير من أرجاء البلاد.

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