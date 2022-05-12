اعتبارا من 16 ماي.. فرنسا تلغي ارتداء الكمامات بوسائل النقل العمومي

2022-05-12 / 07:30
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هبة بريس - وكالات

حددت الحكومة الفرنسية موعد إلغاء قرارها، الذي يلزم ركاب وسائل النقل العامة بوضع الكمامات، لكنها أشارت إلى أن هذا الإجراء لا يزال موصى به.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الأربعاء، إنه سيتم إلغاء القرار اعتبارا من 16 من ماي الجاري، حسبما ذكر موقع “مونت كارلو” الدولي.

وبحسب القرار الذي لا يزال ساريا، فإنه يتم إلزام الركاب بوضع الكمامة أثناء استخدام وسائل النقل العامة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والمتحورات الخاصة به.

ولفت الوزير الفرنسي إلى الوزارة ستظل توصي بوضع الكمامة في وسائل النقل العامة بعد الموعد المحدد، مضيفا: “لكنها لن تكون إلزامية بعد هذا الموعد”.

وأشار وزير الصحة الفرنسي إلى أن السبب في اتخاذ هذا القرار هو التراجع الكبير في حصيلة إصابات كورونا في البلاد.

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تعليق واحد

  1. والمغرب لازال يفرض اختبار pcr على الجالية ،ما بقينا فاهمين والو

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