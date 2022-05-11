” نهاري” يعزي في وفاة شرين ابو عاقلة ويدعو الى تجاوز النقاش العقيم

هبة بريس _ الرباط

في فيديو مباشر عبر صفحته قدم الشيخ عبد الله نهاري تعازيه في وفاة الصحفية شرين ابو عاقلة معزيا في نفس الان كل من اسرتها الصغيرة والإعلامية .

واشاد عبد النهاري بتغطيات الشهيدة التي كانت تبين جرائم الصهاينة داعيا الى تجاوز النقاش العقيم حول الترحم عليها من عدمه.

واستدل الشيخ النهاري بواقعة وقوف الرسول صلى الله عليه وسلمو لجنازة يهودي احتراما لهو وعندما سألوه : قال انه روح ووجب الوقوف الى الروح كيفما كانت ويجب ان نتدكر الموت لكي لا نبقى غافلين

وتساءل النهاري ان كان جائزا الحزن على شخص غير مسلم خدم القضية الاسلامية قبل ان يجيب ان ابو طالب عم الرسول

خدم قضية الاسلام بشكل لن يخدمه مسلم.

وهذا فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماع صراع من نوع خاص حول حواز الترحم والحزن على وفاة الصحفية شرين ابو عاقل حيت دهبت بعضت التدوينات الى استنكار الدعوة لها بالرحمة .

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