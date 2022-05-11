مدريد تشيد بـ”المهمة الاستثنائية” لقوات الأمن الإسبانية والمغربية

هبة بريس _ الرباط

كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن انخفاض كبير في أعداد المهاجريين غير الشرعيين الذي يصلون إلى بلاده عبر المغرب، عقب انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، وعودة التعاون بينهما في مكافحة الهجرة.

ونقلت صحيفة “إلبايس” أن ألباريس كشف أن مقارنة أرقام يناير وفبراير مع شهري مارس وأبريل تظهر انخفاضا كبيرا لعدد المهاجرين بنسبة 70 في المئة.

وقالت الصحيفة إن ألباريس التقى بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، لمدة ساعة على هامش الاجتماع الدولي في مدينة مراكش.

ويأتي الاتفاق في سياق استئناف التعاون بين البلدين، والذي أتاحه تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء لصالح الرباط منتصف مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي

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