الصورة من الارشيف

مدريد تشيد بـ”المهمة الاستثنائية” لقوات الأمن الإسبانية والمغربية

2022-05-11 / 22:57
0
هبة بريس _ الرباط

كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن انخفاض كبير في أعداد المهاجريين غير الشرعيين الذي يصلون إلى بلاده عبر المغرب، عقب انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، وعودة التعاون بينهما في مكافحة الهجرة.

ونقلت صحيفة “إلبايس” أن ألباريس كشف أن مقارنة أرقام يناير وفبراير مع شهري مارس وأبريل تظهر انخفاضا كبيرا لعدد المهاجرين بنسبة 70 في المئة.

وقالت الصحيفة إن ألباريس التقى بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، لمدة ساعة على هامش الاجتماع الدولي في مدينة مراكش.

ويأتي الاتفاق في سياق استئناف التعاون بين البلدين، والذي أتاحه تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء لصالح الرباط منتصف مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بركة : المغرب يتوفر على استراتيجية مينائية طموحة

بركة : المغرب يتوفر على استراتيجية مينائية طموحة

2022-05-11 / 21:08
Photo of الخارجية الأمريكية عن اجتماع مراكش ضد داعش .. فخورون بهذا العمل

الخارجية الأمريكية عن اجتماع مراكش ضد داعش .. فخورون…

2022-05-11 / 20:37
Photo of بوريطة : اجتماع مراكش للتحالف الدولي ضد داعش كان ناجحا بكل المقاييس

بوريطة : اجتماع مراكش للتحالف الدولي ضد داعش كان…

2022-05-11 / 20:06
Photo of في بيان مشترك ..صربيا تجدد دعمها للحكم الذاتي

في بيان مشترك ..صربيا تجدد دعمها للحكم الذاتي

2022-05-11 / 19:29
Photo of الصحراء المغربية .. قبرص تدعم مبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية .. قبرص تدعم مبادرة الحكم الذاتي

2022-05-11 / 18:24
Photo of الصحراء المغربية .. رومانيا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية .. رومانيا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2022-05-11 / 17:02
Photo of نائبة بلينكن: نتقاسم التزاما مشتركا بضمان القضاء التام على “داعش”

نائبة بلينكن: نتقاسم التزاما مشتركا بضمان القضاء التام على…

2022-05-11 / 16:10
Photo of الرباط ولاهاي تجددان تأكيد أهمية شراكتهما الاستراتيجية

الرباط ولاهاي تجددان تأكيد أهمية شراكتهما الاستراتيجية

2022-05-11 / 15:57
Photo of بوريطة: الانفصالية والإرهاب وجهان لعملة واحدة

بوريطة: الانفصالية والإرهاب وجهان لعملة واحدة

2022-05-11 / 15:33
Photo of بوريطة: إفريقيا تتعرض لـ41% من هجمات تنظيم داعش

بوريطة: إفريقيا تتعرض لـ41% من هجمات تنظيم داعش

2022-05-11 / 15:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق