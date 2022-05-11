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الولايات المتحدة.. وفاة كل 5 دقائق بجرعة مخدرات زائدة

2022-05-11 / 21:53
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هبة بريس _ وكالات

سجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الوفيات بسبب جرعات زائدة من المخدرات في عام 2021 بلغ أكثر من 107 آلاف، أي بزيادة قدرها 15 بالمئة عن العام السابق، وفق ما ذكرت السلطات الصحية الأربعاء.

وتدل هذه الأرقام على أن شخصًا واحدًا يموت من جرعة زائدة من المخدرات كل 5 دقائق في البلاد.

من هذه الوفيات، تنجم أكثر من 70 ألفًا عن تناول جرعة زائدة من المواد الأفيونية الاصطناعية، خصوصا الفنتانيل، وفقا للأرقام الموقتة التي نشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز العتبة الرمزية البالغة 100 ألف وفاة على مدى عام في أبريل 2021.

إلا أن الزيادة البالغة 15 بالمئة المسجلة لعام 2021، هي أقل من الزيادة البالغة 30 بالمئة التي تم تسجيلها بين عامي 2019 و2020.

ويقول الخبراء إن أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 التي زادت من عزلة بعض السكان.

ورصدت أكبر زيادة في عام 2021 في ألاسكا، حيث ارتفع عدد الوفيات بأكثر من 75 بالمئة.

وفي نهاية أبريل، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن عن خطة عمل لمكافحة هذه الأزمة، مع التركيز على جانبين: رعاية الأشخاص المدمنين ومكافحة الاتجار بالمخدرات.

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