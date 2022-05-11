خريبكة : التحقيق في اختلاس ما يفوق 2 ملايير سنتيم من وكالة بنكية
هبة بريس _ خريبكة
علم ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة،قد اعطى اوامره للشرطة القضائية للتحقيق في عملية اختلاس ما يفوق 2 مليار سنتيم من حسابات زبناء وكالة التجاري وفابنك بخريبكة.
وقالت مصادر هبة بريس إن القضية تفجرت بمجرد سحب مبلغ مالي من حساب زبون ؛ هذا الاخير الذي استفسر الوكالة عن مآل المبلغ المسحب من رصيده البنكي ليتبين فيما بعد ان الأمر يتعلق بعملية اختلاس .
واكدت مصادر هبة بريس ان التحقيق اخد مجراه بعد اطلاع المحققين بالإفتحاص الأولي والذي اكد اختلاس ما يفوق 2 مليار سنتيم فيما توجه اصابع الإتهام لمدير الوكالة وزوجته
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3 تعليقات
بنادم بدي فلوسو فالدار افضل ليه
الله يهدي ماخلق
خاص دائما بنادم يراقب الحساب ديالو ….