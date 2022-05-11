الأمير مولاي هشام: اغتيال أبوعاقلة لن يحجب واقع الإحتلال

هبة بريس _ الرباط

نعى الأمير مولاي هشام، وفاة الصحفية، شيرين أبو عاقلة، ووصفها بـ “صوت دافع عن الحق الفلسطيني بشجاعة ولكن بمهنية راقية”.

وقال ابن عم الملك محمد السادس، في تدوينة له في صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، “اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية شيرين أبو عاقلة”، صوت دافع عن الحق الفلسطيني بشجاعة ولكن بمهنية راقية”.

مشددا على أن اغتيال أبو عاقلة، هو “جريمة إسكات أيقونة من أيقونات الصحافة العربية والعالمية”.

وأكد أن اغتيال صحفية شبكة الجزيرة، “لن يحجب واقع الاحتلال بل سيكشف أكثر عن وجهه المقيت”.

وقدم هشام العلوي، بهذه المناسبة الأليمة، تعازيه إلى “عائلة الشهيدة وقناة الجزيرة والجسم الصحفي العالمي والشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم”.

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