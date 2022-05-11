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مجلس المستشارين يُمرر قانونا يُنهي “فوضى” استغلال العمل الخيري

2022-05-11 / 18:56
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هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لمشروع القانون ،نيابة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.

وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يسعى، كذلك، إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة،

ش

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‫2 تعليقات

  1. متى كانت وسائل الدولة تتمتع بالشفافية زالنزاهة والحياد خاصة سلطة الولاة والعمال

  2. الداخلية قبضت قبضة من حديد على العمل الخيري حتى يتسنى للمفسدين اختلاس هذه الاموال ويبقى المواطن الضعيف ضحية مؤامرة تفقير كبيرة.

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