شيرين أبو عاقلة

الملكة رانيا عن مقتل شيرين أبو عاقلة: الرصاص لا يقتل القضية

2022-05-11 / 18:32
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هبة بريس _ وكالات

علقت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية.

وكتبت على صفحتها الرسمية في “تويتر” تدوينة أشارت فيها إلى المخاطرة التي أقدمت عليها أبو عاقلة للقيام بعملها.

وقالت: “خاطرت شيرين أبو عاقلة بحياتها مرارا لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته”، مضيفة: “قتلها يمثل اغتيالا لمبادئ الحقيقة والعدالة”

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق صباح اليوم، مقتل شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، في حين قالت الرئاسة الفلسطينية إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة

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‫2 تعليقات

  2. يااااارب احرق قلب كل من ساهم في هذا الارهاب و يتم ابنائها و هي لا زالت شابة
    قتلة الاطفال و الرضع لا ذمة لهم

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