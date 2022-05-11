رسميا… المعبران الحدوديان “سبتة ومليلية” سيفتحان خلال الأيام القليلة القادمة
هبة بريس _ يسير الإيحيائي
على هامش اللقاء الثنائي الثاني من نوعه الذي جمع “ناصر بوريطة” ونظيره الإسباني “ألباريس” خلال فعاليات ملتقى التحالف الدولي لهزيمة داعش، أكد الوزير الإسباني ان قرار فتح الحدود البرية “سبتة ومليلية” تم الإتفاق عليه بصيغة نهائية .
وحسب ما صرح به الوزير الإسباني فإن القرار قد إتخذ على المستوى السياسي إلى حين أن تحدد وزارة الداخلية الإسبانية تاريخ تفعيله مشيرا إلى أنه سيفعل خلال الأيام القليلة القادمة ، مما سيجعل المعبران هذه السنة وجهة لمئات الآلاف من المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الاوروبية .
ويرجح مهتمون بهذا الملف تأخير فتح المعبران إلى أجل قريب لعلاقته بالإجراءات والشروط التي سيتفق عليها الجانبان في ما يخص التهريب المعيشي وإلزامية الحصول على التأشيرات من عدمها بالنسبة لساكنة عمالتي تطوان _ المضيق الفنيدق.
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بداية جديدة لمرحلة جديدة لعهد جديد .بكل صدق ونزاهة.لما يخدم البلدين وكذلك خصوصا الشعبين الجارين سواء اقتصاديا أو تجاريا أو اجتماعيا أو سياسيا. بدون نسيان الطبقة الاجتماعية التي كان مورد عيشها الوحيد تلك المعابر..
اسبانيا لن تعيش بسلام وطمئنينة ولن يهدأ لها بال طالما المغرب يطالب بالاراضي المحتله وينبش في جراحها ..
حان الوقت لإستعادة المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية مهما كان الثمن لأن التاريخ يشهد لذالك انهما في ملكية المغرب ..
سبتة ومليلية أراضي مغربية مغتصبة ومسالة فتح الحدود بين اسبانيا وبين المغرب مجرد كلام فارغ..
سبتة ومليلية مثل القدس يوما ما سيرد الحق لصاحبه وتعيش الامم الاسلامية والعربية في امن وسلام وسيحرر المغرب وفلسطين وكل الدول قلبا وقالبا يارب العالمين انصر الاسلام والمسلمين..
هذا ليس اعادة فتح ولكن الفتح عندما تصبح ملكا لنا ليس تحت الاحتلال الاسباني وسيادته..
عودة المياه الى مجاريها بعد طول انتظار لان اغلب سكان المناطق يمتهنون التجارة ..
لا تفاوض مع إسبانيا حتى نسترجع المدينتين المسلوبتين المغتصبتين من الاحتلال الاسباني..
الدبلوماسية المغربية صراحة ديبلوماسية هادئة من رجال في الخارجية لهم باع كبير في السياسة الدولية تحية لهم ..
المغرب يؤدي ثمن سياسييه الجبناء الغير قادرين على إتخاذ أي قرار لاسترجاع أراضيه المغتصبة من إسبانيا ..
سبب الإغلاق ليست جائحة كورونا، كافاكم من نشر المعلومة الغلط.المغرب هو من قرر غلق الحدود وهو من سيعلن فتحها بشروط تناسب المملكة المغربية..
بعد ان رضخت اسبانيا لشروط المغرب انها المملكة المغربية الشريفة بسيادتها وشعبها وملكنا ..
سنطالب باسترجاع سبتة ومليلية اذا اراد الناس الدين يعيشون بها لانهم يعيشون تحت الحكم الذاتي الاسباني كما فعلنا بجبل طارق وفعلت اسبانيا مع الانجليز اما الصحراء فهي مغربية لانها في مغربها والمغرب في صحرائه..
جهل وتعنت شركات الملاحة المغربية وتشبتها بأسعار مرتفعة سيدفع بكل المهاجرين للسفر عبر خط سبتة بدل طنجة المتوسط .
لماذا لا تخفضو التذاكر على إخواننا في المهجر وتسهلو عليهم . والكل يستفيد منكم وإليكم بدل أن يستفيد ميناء سبتة. غباء ما بعده غباء
تحية عالية للدبلوماسية المغربية وعلى راسيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفضه الله ونصره..
نتمنى ان تكون بداية جديدة وان تطوى الخلافات وان تعود بالنفع والازدهار على البلدين..
يجب إعادة سبتة ومليلية بدل فتح الحدود ..
سبتة ومليلة جزء لا يتجزأ من الممكلة المغربية استعمرتها اسبانيا والان نتطلع لاسترجاعها الى حضرة الوطن اما اسبانيا واراضيها في الضفة الاخرى من البحر الابيض المتوسط.
المغرب الحكيم حكيم في مواقفه وصارم في اتخاذ قراراته بعدما تفوق بالنهوض باقتصاده هاهو يتحدى من كان بالامس يحتقره ..
سبة ومليلية اراضي مغربية سنسترجعها هي والصحراء الشرقية..